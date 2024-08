PARIJS (ANP) - Sifan Hassan is met een medaille begonnen aan haar unieke missie op de Olympische Spelen van Parijs. De 31-jarige Nederlandse topatlete liep in het Stade de France naar het brons op de 5000 meter. Ze moest in de finale Beatrice Chebet en Faith Kipyegon uit Kenia voor zich dulden.

Drie jaar geleden in Tokio won Hassan nog het goud op deze afstand. Ze doet in Parijs ook nog de 10.000 meter en de marathon. Nooit eerder liep een vrouwelijke atlete deze drie afstanden op de Spelen.