Nederlander (23) in borst gestoken in Napels

NAPELS (ANP) - Een 23-jarige Nederlandse toerist is afgelopen weekend in Napels neergestoken. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag bij een uitgaansgelegenheid op de Via dei Tribunali in het centrum van de Italiaanse stad.

De Nederlander werd tijdens een ruzie met een groep jongeren in zijn borst geraakt met een steekvoorwerp, melden Italiaanse media. Hij raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht, maar zou niet in levensgevaar verkeren.

De Nederlander was op stap met zijn vriendin, die na de steekpartij hulp inschakelde. De politie is op zoek naar de daders. Mogelijk gaat het ook om toeristen.