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Signalen angstcultuur Picnic PostNL op meer plekken gemeld

Sport
door anp
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DEN HAAG (ANP) - De Vereniging van Beroepswielrenners (VVBW) en Centrum Veilige Sport Nederland hebben ook meldingen gekregen van de mogelijke angstcultuur bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL. Secretaris Jeroen van Keulen van VVBW spreekt van "een zorgelijk en heel duidelijk signaal" dat donderdag naar voren komt uit berichtgeving van de NOS en wielerpodcast In De Waaier, die 71 betrokkenen bij de ploeg spraken. Van Keulen: "Het is nu aan de ploeg om iets te doen, maar ik ga er niet over wat dat dan is."
Volgens de NOS en In De Waaier beëindigden velen getraumatiseerd hun dienstverband bij Picnic PostNL vanwege de ervaren angstcultuur en onveilige werksituatie. Zo sprak oud-renner Martijn Tusveld van mentale problemen vanwege de omgang met de sportieve leiding.
Volgens Van Keulen is het verhaal van Tusveld "de rode draad" in de meldingen die de vereniging kreeg. "En het gaat niet alleen om jongens die heel snel afvielen, maar ook om de grotere namen."
Picnic PostNL laat weten later met een reactie te komen.
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