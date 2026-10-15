Supporters hebben bij de Duitse bekerwedstrijd tussen SV Waldhof
Mannheim en 1. FC Kaiserslautern vuurwerk
in condooms het stadion in
gesmokkeld. Dat bleek dinsdag in de veiligheidscommissie van de
gemeenteraad van Mannheim, die de rellen van 21 augustus onderzoekt. Op
de toiletten van het Carl-Benz-Stadion lagen na afloop veel
condooms.
“We hoeven ons er niet over te verbazen dat er zoveel condooms zijn
gevonden,” zei Dirk Herzbach, hoofd van de afdeling Veiligheid en Orde
van de stad. De Duitse omroep SWR zette die zin boven zijn verslag. De
Telegraaf citeert hem verder: “Niet omdat er sprake was van bizarre
seksuele praktijken, maar omdat de fans de pyrotechniek op plekken
hebben binnengesmokkeld waar we met alle middelen die ons ter
beschikking staan niet bij kunnen komen.”
Een derby die na 90
minuten ontspoorde
Waldhof en Kaiserslautern zijn al decennia regionale rivalen. Na
negentig minuten stond het 0-0. In de verlenging liep het uit de hand:
uit het uitvak vloog vuurwerk het veld op, waarna fans van Waldhof het
veld bestormden. Ook spelers van beide ploegen gingen elkaar te lijf,
schrijft De Telegraaf. De scheidsrechter legde het duel 36 minuten stil.
Kaiserslautern won uiteindelijk met 1-0, meldt de Duitse voetbalsite
liga3-online.
De balans: 85 mensen kregen medische hulp, onder wie 35 lichtgewonde
agenten. Acht mensen gingen naar het ziekenhuis. De politie heeft 23
verdachten geïdentificeerd en onderzoekt een groep van meer dan tien
mensen.
“Dat we daar zijn voorgelogen en bedrogen, is achteraf gebleken”
Snuffelhonden vonden niets
Waldhof had zich op een zware avond voorbereid, vertelde
veiligheidsman Max Meyer van de club in de commissie. Acht bewakers
hielden vier nachten voor de wedstrijd het stadion in de gaten, van zes
uur ’s avonds tot zes uur ’s ochtends. Op de wedstrijddag doorzochten
honden die explosieven ruiken de tribunes. Ze vonden niets. De fans van
Kaiserslautern moesten bij de ingang tot een halfuur wachten door de
controles, schrijft Mannheim24.
Toch ging er een grote hoeveelheid vuurwerk af. Meyer gaf toe dat al
dat vuurwerk “niet helemaal alleen op het lichaam” naar binnen kan zijn
gekomen. De club gaat daarom medewerkers en leveranciers op
wedstrijddagen strenger controleren.
Club voelt zich
voorgelogen, stad wil poortjes
Financieel directeur Frank Baumgarte van Waldhof ging in de commissie
in op de spandoeken en sfeeracties die de club vooraf had goedgekeurd.
“Dat we daar zijn voorgelogen en bedrogen, is achteraf gebleken,” zei
hij. Raadslid Jürgen Dörr (CDU) sprak van een “structureel probleem met
bepaalde fangroepen”.
Burgemeester Volker Proffen, die over veiligheid gaat, wil het
veiligheidsplan van het stadion “flink herzien”. Dit zijn de
maatregelen:
- Poortjes en gescande kaarten: Waldhof test in
november bij de thuiswedstrijd tegen Fortuna Köln draaihekken waar fans
één voor één doorheen gaan. Begin volgend jaar moeten ze er vast
staan.
- Strengere controle van personeel en leveranciers,
omdat een deel van het vuurwerk waarschijnlijk via die weg
binnenkwam.
- Stadionverboden voor daders die de politie
identificeert.
- Nieuwe camera’s, geluidsinstallatie en
noodverlichting in het stadion, plus een nieuw
stadionreglement.
De Duitse voetbalbond DFB kan de club bovendien straffen met een
boete of een gedeeltelijk publieksverbod.
In Nederland bekend trucje
Ook in Nederland verstoppen supporters fakkels op plekken waar een
steward niet mag kijken. Na de bekerfinale van april 2024 in De Kuip,
die twee keer stillag door de rook van fakkels, vertelde toenmalig
burgemeester Ahmed Aboutaleb dat “de wc’s achter die vakken vol liggen
met condooms”. Fakkels
uit het stadion houden is lastig
, zei hij toen. De KNVB
liet weten
dat fouilleren van intieme delen niet is toegestaan. ### Zo zit het in
Nederland
- Vuurwerk in en om het stadion is verboden.
Supporters die het toch afsteken, krijgen een landelijk stadionverbod
van de KNVB en worden strafrechtelijk vervolgd, schrijft de
Rijksoverheid.
- Vuurwerk op het veld of naar een andere tribune betekent
einde wedstrijd. Sinds september staat in het protocol van het
competitiebestuur dat zo’n duel direct
definitief wordt gestaakt.
- Clubs straffen ook zelf. Feyenoord deelde in
september 47 stadionverboden uit aan fans die bij de uitwedstrijd tegen
Cambuur vuurwerk naar een thuisvak gooiden. Daar raakten zeven mensen
gewond.
“De wc’s achter die vakken vol liggen met condooms”
In Mannheim moeten de nieuwe poortjes het probleem bij de ingang
oplossen. Wat de fans al in hun lichaam meenemen, houdt een poortje niet
tegen.
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