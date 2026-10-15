Supporters hebben bij de Duitse bekerwedstrijd tussen SV Waldhof Mannheim en 1. FC Kaiserslautern vuurwerk in condooms het stadion in gesmokkeld. Dat bleek dinsdag in de veiligheidscommissie van de gemeenteraad van Mannheim, die de rellen van 21 augustus onderzoekt. Op de toiletten van het Carl-Benz-Stadion lagen na afloop veel condooms.

“We hoeven ons er niet over te verbazen dat er zoveel condooms zijn gevonden,” zei Dirk Herzbach, hoofd van de afdeling Veiligheid en Orde van de stad. De Duitse omroep SWR zette die zin boven zijn verslag. De Telegraaf citeert hem verder: “Niet omdat er sprake was van bizarre seksuele praktijken, maar omdat de fans de pyrotechniek op plekken hebben binnengesmokkeld waar we met alle middelen die ons ter beschikking staan niet bij kunnen komen.”

Een derby die na 90 minuten ontspoorde

Waldhof en Kaiserslautern zijn al decennia regionale rivalen. Na negentig minuten stond het 0-0. In de verlenging liep het uit de hand: uit het uitvak vloog vuurwerk het veld op, waarna fans van Waldhof het veld bestormden. Ook spelers van beide ploegen gingen elkaar te lijf, schrijft De Telegraaf. De scheidsrechter legde het duel 36 minuten stil. Kaiserslautern won uiteindelijk met 1-0, meldt de Duitse voetbalsite liga3-online.

De balans: 85 mensen kregen medische hulp, onder wie 35 lichtgewonde agenten. Acht mensen gingen naar het ziekenhuis. De politie heeft 23 verdachten geïdentificeerd en onderzoekt een groep van meer dan tien mensen.

“Dat we daar zijn voorgelogen en bedrogen, is achteraf gebleken”

Snuffelhonden vonden niets

Waldhof had zich op een zware avond voorbereid, vertelde veiligheidsman Max Meyer van de club in de commissie. Acht bewakers hielden vier nachten voor de wedstrijd het stadion in de gaten, van zes uur ’s avonds tot zes uur ’s ochtends. Op de wedstrijddag doorzochten honden die explosieven ruiken de tribunes. Ze vonden niets. De fans van Kaiserslautern moesten bij de ingang tot een halfuur wachten door de controles, schrijft Mannheim24.

Toch ging er een grote hoeveelheid vuurwerk af. Meyer gaf toe dat al dat vuurwerk “niet helemaal alleen op het lichaam” naar binnen kan zijn gekomen. De club gaat daarom medewerkers en leveranciers op wedstrijddagen strenger controleren.

Club voelt zich voorgelogen, stad wil poortjes

Financieel directeur Frank Baumgarte van Waldhof ging in de commissie in op de spandoeken en sfeeracties die de club vooraf had goedgekeurd. “Dat we daar zijn voorgelogen en bedrogen, is achteraf gebleken,” zei hij. Raadslid Jürgen Dörr (CDU) sprak van een “structureel probleem met bepaalde fangroepen”.

Burgemeester Volker Proffen, die over veiligheid gaat, wil het veiligheidsplan van het stadion “flink herzien”. Dit zijn de maatregelen:

Poortjes en gescande kaarten: Waldhof test in november bij de thuiswedstrijd tegen Fortuna Köln draaihekken waar fans één voor één doorheen gaan. Begin volgend jaar moeten ze er vast staan.

Waldhof test in november bij de thuiswedstrijd tegen Fortuna Köln draaihekken waar fans één voor één doorheen gaan. Begin volgend jaar moeten ze er vast staan. Strengere controle van personeel en leveranciers , omdat een deel van het vuurwerk waarschijnlijk via die weg binnenkwam.

, omdat een deel van het vuurwerk waarschijnlijk via die weg binnenkwam. Stadionverboden voor daders die de politie identificeert.

voor daders die de politie identificeert. Nieuwe camera’s, geluidsinstallatie en noodverlichting in het stadion, plus een nieuw stadionreglement.

De Duitse voetbalbond DFB kan de club bovendien straffen met een boete of een gedeeltelijk publieksverbod.

In Nederland bekend trucje

Ook in Nederland verstoppen supporters fakkels op plekken waar een steward niet mag kijken. Na de bekerfinale van april 2024 in De Kuip, die twee keer stillag door de rook van fakkels, vertelde toenmalig burgemeester Ahmed Aboutaleb dat “de wc’s achter die vakken vol liggen met condooms”. Fakkels uit het stadion houden is lastig , zei hij toen. De KNVB liet weten dat fouilleren van intieme delen niet is toegestaan. ### Zo zit het in Nederland

Vuurwerk in en om het stadion is verboden. Supporters die het toch afsteken, krijgen een landelijk stadionverbod van de KNVB en worden strafrechtelijk vervolgd, schrijft de Rijksoverheid.

Supporters die het toch afsteken, krijgen een landelijk stadionverbod van de KNVB en worden strafrechtelijk vervolgd, schrijft de Rijksoverheid. Vuurwerk op het veld of naar een andere tribune betekent einde wedstrijd. Sinds september staat in het protocol van het competitiebestuur dat zo’n duel direct definitief wordt gestaakt.

Clubs straffen ook zelf. Feyenoord deelde in september 47 stadionverboden uit aan fans die bij de uitwedstrijd tegen Cambuur vuurwerk naar een thuisvak gooiden. Daar raakten zeven mensen gewond.

“De wc’s achter die vakken vol liggen met condooms”

In Mannheim moeten de nieuwe poortjes het probleem bij de ingang oplossen. Wat de fans al in hun lichaam meenemen, houdt een poortje niet tegen.

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