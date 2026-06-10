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Simmons wint vierde etappe Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Sport
door anp
woensdag, 10 juni 2026 om 18:08
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MONTROND-LES-BAINS (ANP) - Quinn Simmons heeft de vierde etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, voorheen het Critérium du Dauphiné, gewonnen. De 25-jarige Amerikaan van Lidl-Trek was in een sprint de snelste van een groep vluchters. In het Franse Montrond-les-Bains bleef hij Finn Fisher-Black (Red Bull-Bora-hansgrohe) uit Nieuw-Zeeland en de Fransman Mattéo Vercher van TotalEnergies op de streep net voor.
De Fransman Alex Baudin (EF Education - EasyPost) behoudt de leiding in het algemeen klassement. Diens landgenoot Kevin Vauquelin (Netcompany Ineos) volgt op twaalf seconden, net als zijn Australische ploeggenoot Oscar Onley.
In de rit over 167 kilometer, die startte in Le Puy-en-Velay, ontstond na een aantal mislukte aanvallen een kopgroep van drie renners, onder wie Simmons. Zij kregen later gezelschap van een achtervolgende groep van zo'n acht renners. Het peloton kreeg de vluchters in de laatste kilometers in het vizier, maar kwam te laat, waarna de Amerikaanse kampioen de sterkste was in de sprint.
De Tour Auvergne-Rhône-Alpes telt acht etappes en duurt tot en met zondag.
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