Sinner door naar kwartfinales na opgave tegenstander Dimitrov

LONDEN (ANP) - Jannik Sinner is op ietwat fortuinlijke wijze doorgedrongen tot de kwartfinales van Wimbledon. De nummer 1 van de tenniswereld stond met 2-0 in sets achter tegen Grigor Dimitrov, toen de Bulgaar in de vierde game van de derde set zichzelf blesseerde bij het slaan van een ace. Met een pijnlijke borstspier moest de nummer 19 van de plaatsingslijst opgeven. Huilend verliet de 34-jarige Bulgaar het centre court.

Sinner was zelf vroeg in de wedstrijd onderuitgegaan en daarbij landde hij ongelukkig op zijn rechterarm. Hij speelde door, maar verloor de eerste set met 6-3 en vroeg bij een achterstand van 3-2 in de tweede set een medische time-out aan. Een fysiotherapeut behandelde de arm. Sinner leek zich enigszins te herstellen, maar hij moest ook de tweede set prijsgeven aan de sterk serverende Dimitrov.