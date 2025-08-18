ECONOMIE
Sinner en Alcaraz na finale Cincinnati meteen door naar US Open

Sport
door anp
maandag, 18 augustus 2025 om 17:15
anp180825122 1
NEW YORK (ANP) - Jannik Sinner en Carlos Alcaraz komen een dag na hun finale in het tennistoernooi van Cincinnati al in actie op de US Open. De beste twee spelers van de wereld treden dinsdag aan in de eerste ronde van het gemengd dubbelspel. Sinner speelt samen met de Tsjechische Katerina Siniakova, Alcaraz is gekoppeld aan de Britse Emma Raducanu.
De Italiaan Sinner en de Spanjaard Alcaraz treffen elkaar maandag in de eindstrijd van de masters in Cincinnati.
De organisatie van het majortoernooi in New York heeft het gemengd dubbel met grote namen ingevoerd als showonderdeel. De partijen zijn korter en het toernooi wordt in twee dagen afgerond. Het winnende koppel verdient 1 miljoen dollar.
Ook de Poolse tennisster Iga Swiatek moet meteen doorreizen van Cincinnati naar New York. Zij speelt maandag de finale van het vrouwentoernooi in Cincinnati tegen de Italiaanse Jasmine Paolini. In het gemengd dubbel op de US Open is de Noor Casper Ruud haar partner.
