Henk Poort zingt Wilhelmus in aanloop naar F1-race in Zandvoort

Samenleving
door anp
maandag, 18 augustus 2025 om 17:06
anp180825121 1
ZANDVOORT (ANP) - Henk Poort zingt dit jaar het volkslied voorafgaand aan de Grote Prijs van Nederland. Ook Yves Berendse, Outsiders en Gerard Joling treden eind deze maand op tijdens het Formule 1-weekend in Zandvoort.
De 69-jarige Poort wordt bij de vertolking van het Wilhelmus bijgestaan door een orkest van twintig violisten. Samen brengen zij volgens de organisatie een kwartier voor de start "een klassieke, indringende uitvoering" van het volkslied ten gehore. Poort treedt in de voetsporen van Duncan Laurence, André Rieu, Floor Jansen en Davina Michelle, die het volkslied eerder vertolkten.
Na de uitvoering van het Wilhelmus opent Joling de Pre-Race Show. Outsiders neemt het daarna van hem over en voorziet de nummers van Joling van "een energieke beat". De dj blijft draaien tot de lichten op de grid uitgaan en de race begint. Aan het eind van de show verzorgt de in Zandvoort geboren en getogen zanger Yves Berendse de vlaggenactie, waarmee het publiek de tribunes rood, wit en blauw laat kleuren.
Veelgebruikt landbouwgif tast kinderbrein aan: 'Blijvende schade'

Sinner en Alcaraz na finale Cincinnati meteen door naar US Open

