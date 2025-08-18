Bron: Hamas akkoord met staakt-het-vuren

DOHA (ANP/RTR/AFP) - Hamas heeft bemiddelaars laten weten dat het instemt met een nieuw voorstel voor een bestand in de Gazastrook. Dat liet een functionaris van de groep weten aan persbureau Reuters, zonder verder in detail te treden. Israël heeft nog niet gereageerd.

Israël maakte in maart een einde aan een eerder staakt-het-vuren en daarna kwamen nieuwe onderhandelingen op gang. In de Gazastrook ontvluchten inwoners inmiddels massaal Gaza-stad, waar Israël bombardementen uitvoert.

Er waren eerder berichten dat Hamas een nieuw voorstel had ontvangen. Een Palestijnse bron zei dat er een plan lag voor een bestand van zestig dagen en het vrijlaten van tien levende Israëlische gijzelaars.

Qatar, Egypte en de Verenigde Staten spelen een bemiddelende rol bij onderhandelingen over een bestand in Gaza. Daar heeft de oorlog geleid tot een humanitaire crisis. Israël heeft plannen om ook Gaza-stad te bezetten.