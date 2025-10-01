Sinner klopt jonge Amerikaan Tien in tennisfinale Beijing

BEIJING (ANP) - Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Beijing gewonnen. De Italiaan, momenteel de nummer 2 van de wereld achter de Spanjaard Carlos Alcaraz, versloeg in de finale de jonge Amerikaan Learner Tien in twee sets: 6-2 6-2. Voor de pas 19-jarige Tien was het zijn eerste finale op de ATP Tour.

Sinner pakte meteen de eerste opslagbeurt van Tien en deed dat in de vijfde game nogmaals. De Italiaan benutte vervolgens zijn tweede setpunt. In de tweede set volgde de break in de vijfde game (3-2). Na nog een break serveerde Sinner bij 5-2 voor de wedstrijd. Bij het derde wedstrijdpunt was zijn 21e ATP-titel een feit.

Voor Sinner was het zijn eerste toernooizege sinds de winst op Wimbledon afgelopen zomer. Daarna was Alcaraz in de finale van zowel het toernooi van Cincinnati als op de US Open te sterk voor de 24-jarige Italiaan.

Sinner won het toernooi in de Chinese hoofdstad twee jaar geleden. Vorig jaar liep hij de eindzege mis in een verloren finale tegen Alcaraz.