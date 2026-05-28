ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Sinner na uitschakeling op Roland Garros: liep tegen een muur aan

Sport
door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 18:29
anp280526193 1
PARIJS (ANP/AFP) - Jannik Sinner liep naar eigen zeggen tegen een muur aan tijdens zijn verloren partij in de tweede ronde van Roland Garros. De Italiaanse nummer 1 van de wereld was bij de afwezigheid van de Spanjaard Carlos Alcaraz de grote favoriet voor de titel, maar ging in de hitte in Parijs tot ieders verbazing in vijf sets onderuit tegen de Argentijn Juan Manuel Cerúndolo, de mondiale nummer 56.
"Ik werd vanochtend wakker, voelde me niet lekker en probeerde de rally's kort te houden. In het begin sloeg ik heel zuiver, heel goed, en toen liep ik gewoon tegen een muur aan", verklaarde de viervoudig grandslamwinnaar zijn inzinking in de derde set. "Ik had vandaag geen energie meer. Dat kan gebeuren. Niemand is een robot."
Na een goed begin leek de 24-jarige Sinner de partij in drie sets over de streep te trekken. Maar bij een 2-0-voorsprong in sets ging het in de derde set mis nadat hij slechts één game van de winst was verwijderd (5-1). Hij verloor de derde set (5-7), de twee sets die daarop volgden en daarmee de wedstrijd.
loading

POPULAIR NIEUWS

220669059_m

Vanaf deze leeftijd ga je aan je lichaam zien dat je rookt en drinkt

anp280526003 1

ING trapt niet in de praatjes dat de fatbike verboden wordt en geeftmiljoenenfinanciering aan fatbike producent

147395031_m

Airco jaagt stroomprijs naar recordniveau: wie vanavond de airco aanzet, betaalt de hoofdprijs

236598891_m

Essent verhoogt stilletjes je rekening per 1 juli – zóveel betaalt je gezin straks extra

Scherm­afbeelding 2026-05-28 om 06.18.03

Leontine Ruiters en haar dochter Jada Borsato zijn zondag op Ibiza betrokken geraakt bij een ernstig auto-ongelu

anp280526074 1

Honderden goudstaven gevonden in huis voormalige CIA-functionaris

Loading