Sinner naar halve finales tennistoernooi Cincinnati

Sport
door anp
vrijdag, 15 augustus 2025 om 2:58
anp150825004 1
CINCINNATI (ANP/AFP) - De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft de halve finales bereikt op het masterstoernooi van Cincinnati. De nummer 1 van de wereld gaf zijn Canadese tegenstander Félix Auger-Aliassime geen schijn van kans: 6-0 6-2.
De titelverdediger van het hoog aangeschreven toernooi had niet meer dan een uur en een kwartier nodig voor zijn 25e overwinning op rij op hardcourt. Sinner liet Auger-Aliassime slechts negen punten maken in de eerste set, zag zijn tegenstander een break pakken in de tweede om vervolgens nog eens zes games op rij te winnen.
Sinner, die zaterdag 24 wordt, heeft dit jaar in Cincinnati nog geen set verloren. Hij neemt het in de halve finales op tegen de winnaar van de partij tussen de Deen Holger Rune en de Franse qualifier Térence Atmane.
