ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Philips gaat ruim 150 miljoen dollar extra investeren in VS

Economie
door anp
vrijdag, 15 augustus 2025 om 3:04
anp150825005 1
AMSTERDAM (ANP) - Philips gaat ruim 150 miljoen dollar extra investeren in zijn productie en onderzoeksactiviteiten in de Verenigde Staten. Daarmee wil het zorgtechnologieconcern onder meer een fabriek in Pennsylvania uitbreiden, waar AI-gestuurde echografiesystemen worden gemaakt voor Amerikaanse ziekenhuizen.
Met deze aankondiging lijkt Philips gehoor te geven aan de wens van president Donald Trump om productie in de VS uit te breiden en de VS minder afhankelijk te maken van buitenlandse goederen. De investeringen komen boven op Philips' jaarlijkse investering van 900 miljoen dollar in onderzoek en ontwikkeling in de VS.
Jeff DiLullo, bestuurder van Philips Noord-Amerika, verscheen donderdag ook voor de camera van Fox Business. Daar benadrukte hij dat de VS in de wereld de grootste markt vormen voor Philips. Ook stipte hij aan dat de investeringen extra werkgelegenheid opleveren in de VS. Verder prees hij het "zeer vriendelijke klimaat" binnen de huidige Amerikaanse overheid.
Vorig artikel

Sinner naar halve finales tennistoernooi Cincinnati

Volgend artikel

Onderhandelingen over plasticverdrag gaan vrijdag verder

POPULAIR NIEUWS

107620590 l normal none

Hoe je brood niet moet invriezen

anp 73392452

Kijk uit voor E85: deze populaire Franse benzine zorgt voor motorschade in jouw auto

ANP-532405635

GL/PvdA komt met radicaal huizenplan

ANP-525197100

Deze vijf nieuwe AI-banen – met topsalaris – komen eraan

9Tzi8ywRz924XE3uHaD6DZ3Ef+IdbOiYlvIROR5vlqUeRrexTocZGobKRJ9od_gnk3B_CeKTmTAsIjj6Q0YaYVoo8bV1WA0ck12Wwh09U7LCXA0byrkQ7VzJ9oRz_QN23ScVJqaIdlK_g79bOY44f8hwZG1q7bzUxnveRZc5BSNNfvxltsqQDQR7xOz6tTYLB72uoL3jzI2m5WLPdQcvpA==

Moeder, die tegen vaccinatie strijd, hinderde hulpverleners bij stervende dochter (23)

ANP-512177438

Revolutionair Twents zendertje draait Aziatische hoornaar de nek om