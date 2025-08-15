Philips gaat ruim 150 miljoen dollar extra investeren in VS

AMSTERDAM (ANP) - Philips gaat ruim 150 miljoen dollar extra investeren in zijn productie en onderzoeksactiviteiten in de Verenigde Staten. Daarmee wil het zorgtechnologieconcern onder meer een fabriek in Pennsylvania uitbreiden, waar AI-gestuurde echografiesystemen worden gemaakt voor Amerikaanse ziekenhuizen.

Met deze aankondiging lijkt Philips gehoor te geven aan de wens van president Donald Trump om productie in de VS uit te breiden en de VS minder afhankelijk te maken van buitenlandse goederen. De investeringen komen boven op Philips' jaarlijkse investering van 900 miljoen dollar in onderzoek en ontwikkeling in de VS.

Jeff DiLullo, bestuurder van Philips Noord-Amerika, verscheen donderdag ook voor de camera van Fox Business. Daar benadrukte hij dat de VS in de wereld de grootste markt vormen voor Philips. Ook stipte hij aan dat de investeringen extra werkgelegenheid opleveren in de VS. Verder prees hij het "zeer vriendelijke klimaat" binnen de huidige Amerikaanse overheid.