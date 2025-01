Sinner prolongeert Australian Open-titel met zege op Zverev

MELBOURNE (ANP) - De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft overtuigend zijn titel op de Australian Open geprolongeerd. De nummer 1 van de wereld klopte de als tweede geplaatste Duitser Alexander Zverev in drie sets in de finale in Melbourne: 6-3 7-6 (4) 6-3. Sinner pakte zijn derde grandslamtitel, na ook al de eindzege op de US Open in september vorig jaar.

Sinner had vorig jaar op jacht naar zijn eerste grandslamtitel in de finale in Melbourne een stuk meer moeite met de Rus Daniil Medvedev. De 23-jarige Italiaan kwam destijds 2-0 achter in sets, maar was na een kleine vier uur alsnog de sterkste.