Sinner slaat zich in ijltempo naar laatste vier Australian Open

MELBOURNE (ANP) - Tennisser Jannik Sinner heeft zich als laatste geplaatst voor de halve finales van de Australian Open. De Italiaan was in drie sets duidelijk de baas over de Australiër Alex de Minaur: 6-3 6-2 6-1. De partij duurde 1 uur en 48 minuten en was daarmee de kortste partij van Sinner dit jaar in Melbourne.

Titelverdediger Sinner, de nummer 1 van de wereld, neemt het in zijn halve finale op tegen de Amerikaan Ben Shelton, die te sterk was voor de Italiaan Lorenzo Sonego. In de andere halve finale staan tienvoudig Australian Open-winnaar Novak Djokovic uit Servië en de Duitser Alexander Zverev tegenover elkaar.