Sinner verslaat Alcaraz en wint eerste titel op Wimbledon

LONDEN (ANP) - De Italiaan Jannik Sinner heeft voor het eerst de titel op Wimbledon veroverd. De nummer 1 van de tenniswereld was na iets meer dan drie uur met 4-6 6-4 6-4 6-4 te sterk voor tweevoudig winnaar Carlos Alcaraz uit Spanje.

Voor de 23-jarige Sinner, die voor het eerst de finale op Wimbledon speelde, is het de vierde grandslamtitel in zijn carrière. Hij won vorig jaar de US Open en in 2024 en 2025 de Australian Open. Alcaraz (22) blijft vooralsnog staan op vijf titels op de grootste toernooien. De mondiale nummer 2 schreef de US Open (2022) en twee keer Roland Garros (2024, 2025) op zijn naam en versloeg Novak Djokovic in de laatste twee finales op Wimbledon.