Macron wil defensie-uitgaven versneld verhogen

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse president Emmanuel Macron wil miljarden euro's extra uitgeven aan defensie. Dat kondigde hij zondag aan, een dag voor de nationale feestdag 'Quatorze Juillet'.

Macron wil 3,5 miljard extra uitgeven bovenop het geplande budget voor 2026 en nog eens 3 miljard daarbovenop in 2027. Zo zou het defensiebudget in de tien jaar onder zijn presidentschap verdubbelen tot 64 miljard euro in 2027. Hij wil echter niet dat het land geld leent om de extra defensie-uitgaven te financieren. De president zal zijn voorstel in de herfst voorleggen aan het parlement, zei hij.

Volgens Macron is de vrijheid "niet meer zo bedreigd geweest sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945" als nu. Hij verwees naar de Russische dreiging, maar ook naar "een vorm van onzekerheid" rond steun van de Verenigde Staten. Frankrijk moet daarom investeren in meer munitie, drones, luchtverdediging, elektronische oorlogsvoering en wapensystemen voor in de ruimte, aldus Macron.