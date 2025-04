Sinner vindt 'oneerlijke' dopingschorsing minst slechte optie

ROME (ANP/AFP) - Tennisser Jannik Sinner vindt zijn dopingschorsing van drie maanden "oneerlijk", maar koos naar eigen zeggen voor de "minst slechte" optie. "Het had allemaal nog veel oneerlijker kunnen zijn. Hoewel ik de straf moeilijk kon accepteren, denk ik dat we het beste hebben gedaan", zegt de Italiaanse nummer 1 van de wereld tegen Sky Sport, in zijn eerste interview sinds zijn schorsing begin februari.

De 23-jarige Sinner maakt over een maand in Rome voor eigen publiek zijn rentree. "Ik kan niet wachten om daar weer te spelen, maar mijn rentree zal ook moeilijk worden met zoveel ogen op mij gericht. Ik heb geen idee hoe andere spelers gaan reageren", zegt de drievoudig grandslamwinnaar.

Sinner ging in februari akkoord met een door dopingautoriteit WADA voorgestelde schorsing van drie maanden, nadat de autoriteit eerder een tot twee jaar had geëist. De Italiaan testte vorig jaar twee keer positief op de verboden stof clostebol, maar volgens de WADA buiten zijn schuld om.