RIDDERKERK (ANP) - De brand in een natuurgebied aan de Randweg in Ridderkerk is geblust. Voor de zekerheid wordt het gebied nog natgemaakt, meldt de veiligheidsregio.

Het ging om een brand die een gebied van 100 bij 100 meter besloeg. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio gaat het mogelijk om brandstichting.