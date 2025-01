Sinner vindt tweede Australian Open-titel speciaalste tot nu toe

MELBOURNE (ANP) - Jannik Sinner vindt zijn tweede Australian Open-eindzege zijn "speciaalste" grandslamtitel tot nu toe. "Hopelijk blijft dit op deze manier doorgaan, dit was een geweldig toernooi. Bedankt aan iedereen die ons hier zo thuis laat voelen", zei Sinner in de Rod Laver Arena in Melbourne vlak nadat hij zijn trofee aan het publiek had getoond.

De 23-jarige Sinner was in aanloop naar zijn derde grandslamtitel dominanter dan vorig jaar. De Italiaanse nummer 1 van de wereld verloor deze Australian Open maar twee sets en rekende in de finale overtuigend af met de als tweede geplaatste Alexander Zverev. Sinners laatste nederlaag dateert van begin oktober.

"Als eerste wil ik me richten tot Zverev. Je bent een geweldige speler en hou geloof. Iedereen weet hoe sterk je bent, ook als persoon. Alle kenners weten dat je zo'n trofee over niet al te lange tijd ook gaat optillen", begon Sinner zijn speech richting zijn Duitse tegenstander die zijn derde grandslamfinale verloor.

Zverev (27) had andersom ook lovende woorden over voor de Italiaan. "Je bent verreweg de beste speler in de wereld. Ik heb vandaag nog wat geprobeerd, maar je was gewoon te goed. Niemand verdient deze titel meer", zei de mondiale nummer 2 tijdens de prijsuitreiking in het stadion.