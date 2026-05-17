ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Sinner wint in Rome vijfde masterstoernooi van 2026

Sport
door anp
zondag, 17 mei 2026 om 19:19
anp170526103 1
ROME (ANP) - Tennisser Jannik Sinner heeft zijn vijfde masterstoernooi van 2026 gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg in Rome de Noor Casper Ruud in twee sets: 6-4 6-4.
Sinner won eerder dit jaar de masterstoernooien van Indian Wells, Miami, Monte Carlo en Madrid. Met de zege in Rome is hij met 34 achtereenvolgende zeges in wedstrijden op een masterstoernooi recordhouder. Hij won vorig jaar ook het laatste masterstoernooi van het seizoen in Parijs.
Sinner treedt in de voetsporen van zijn landgenoot Adriano Panatta, die het toernooi in Rome in 1976 won. Vorig jaar verloor de Italiaan nog de finale van de Spanjaard Carlos Alcaraz.
Op 4-4 in de eerste set won Sinner de opslagbeurt van Ruud, nadat beide tennissers een keer hun opslagbeurt hadden verloren. Daarna serveerde hij de set moeiteloos uit. In de tweede set nam de 24-jarige tennisser meteen een break voorsprong en gaf die marge niet meer weg.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (1)

Pensioen ineens 20% hoger – tot je zorgtoeslag wegvalt

248116191_m

Minimaliseren voor beginners: welke spullen je zonder nadenken meteen kunt wegdoen

Scherm­afbeelding 2026-05-17 om 07.14.37

Hoe Dara het Songfestival won: een strijdlied over angst, schaamte en rebellie

anp170526033 1

Ebola-uitbraak Congo en Oeganda is wereldwijde noodsituatie

220453674_m

Ben jij een slechte luisteraar? Dat komt mogelijk omdat je zo slim bent

anp160526124 1

België eist stemming over songfestival, anders geen deelname

Loading