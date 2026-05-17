Sinner wint in Rome vijfde masterstoernooi van 2026

ROME (ANP) - Tennisser Jannik Sinner heeft zijn vijfde masterstoernooi van 2026 gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg in Rome de Noor Casper Ruud in twee sets: 6-4 6-4.

Sinner won eerder dit jaar de masterstoernooien van Indian Wells, Miami, Monte Carlo en Madrid. Met de zege in Rome is hij met 34 achtereenvolgende zeges in wedstrijden op een masterstoernooi recordhouder. Hij won vorig jaar ook het laatste masterstoernooi van het seizoen in Parijs.

Sinner treedt in de voetsporen van zijn landgenoot Adriano Panatta, die het toernooi in Rome in 1976 won. Vorig jaar verloor de Italiaan nog de finale van de Spanjaard Carlos Alcaraz.

Op 4-4 in de eerste set won Sinner de opslagbeurt van Ruud, nadat beide tennissers een keer hun opslagbeurt hadden verloren. Daarna serveerde hij de set moeiteloos uit. In de tweede set nam de 24-jarige tennisser meteen een break voorsprong en gaf die marge niet meer weg.