Opnieuw dodelijke aanval niet door een wolf, maar door koeien in Oostenrijk

- In Oostenrijk is een wandelaarster om het leven gekomen door een dodelijke aanval van koeien. De 67-jarige vrouw werd door een kudde koeien aangevallen in een weiland en raakte daarbij dodelijk gewond, aldus de politie.

Bij de aanval in Oost-Tirol liep de 65-jarige echtgenoot van de vrouw eveneens zware verwondingen op.

De reden voor het agressieve gedrag van de dieren is nog onduidelijk, aldus een politiewoordvoerder. Koeien vallen soms aan als honden te dichtbij komen, maar het echtpaar had waarschijnlijk geen hond bij zich.

Vorig jaar september werd Oostenrijk opgeschrikt door een soortgelijk incident. Toen overleed een 85-jarige man na een aanval door een kudde koeien. Autoriteiten en boeren in het Alpengebied roepen dan ook geregeld op om voorzichtig te zijn wanneer er koeien in de buurt zijn.