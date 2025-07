Sinner zonder setverlies naar vierde ronde Wimbledon

LONDEN (ANP) - Jannik Sinner is ook zonder setverlies doorgedrongen tot de vierde ronde van Wimbledon. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won in drie sets van de Spanjaard Pedro Martínez: 6-1 6-3 6-1.

Sinner had ook zijn partijen in de eerste en tweede ronde gewonnen zonder een set te verliezen. De 23-jarige Italiaan had alleen in de tweede set wat meer tegenstand van Martínez, de nummer 52 van de wereldranglijst. Op 2-2 won hij toch de opslagbeurt van de Spanjaard en pakte de set alsnog met een tweede break. In de derde set liep Sinner meteen uit naar 5-0. Na een uur en 55 minuten benutte hij zijn derde matchpoint.

In de vierde ronde neemt Sinner het op tegen de winnaar van de partij tussen de Bulgaar Grigor Dimitrov en de Oostenrijker Sebastian Ofner.