LILLE (ANP) - De Italiaan Filippo Ganna is de eerste uitvaller in de Tour. De tweevoudig wereldkampioen tijdrijden van de ploeg Ineos Grenadiers kwam vroeg in de eerste rit ten val, reed nog wel enige tijd verder, maar stapte 70 kilometer voor de finish af.

Ganna (28) liet dit jaar de Giro d'Italia schieten om zich te richten op de Tour. Daarin lagen voor hem met name kansen in de vijfde etappe, een individuele tijdrit.