Skeletonster Bos lijkt met dertiende plek kansloos voor medaille

CORTINA D'AMPEZZO (ANP) - Skeletonster Kimberley Bos lijkt kansloos voor een medaille op de Olympische Spelen. De 32-jarige Nederlandse noteerde in het Cortina Sliding Centre in haar eerste twee runs tijden van 57,88 en 57,98 seconden en staat met een totaaltijd van 1.55,86 slechts dertiende. De derde en vierde run zijn zaterdag.

Bos kende beide keren een uitstekende start en was snel weg. In het vervolg van haar races maakte ze te veel fouten, waardoor ze tijd verloor. De Edese was zichtbaar ontevreden na haar tweede omloop.

De Oostenrijkse Janine Flock leidt met 1.54,48, gevolgd door drie Duitse skeletonsters: Susanne Kreher (1.54,52), Jacqueline Pfeifer (1.54,61) en Hannah Neise (1.54,85). Neise is de olympische titelverdedigster.

Regerend wereldkampioene

Bos moet zaterdag in de laatste twee runs 1,38 seconden goedmaken op Flock, 1,34 op Kreher en 1,25 op Pfeifer. Ze behaalde vier jaar geleden tijdens de Winterspelen van Beijing nog brons. Daarmee zorgde ze voor een Nederlandse primeur in die sport op de Spelen. Toen lag Bos na de eerste dag op de zesde plaats, met een achterstand van 0,39 seconden op de klassementsleidster.

Bos is de regerend wereldkampioene. Ze zei in aanloop naar de Spelen dat ze haar hele seizoen heeft afgestemd om in Cortina d'Ampezzo te pieken.