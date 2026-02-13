Actie Greenpeace in hoofdgebouw Lelystad Airport voorbij

LELYSTAD (ANP) - De politie heeft vrijdagavond een eind gemaakt aan de bezetting van het hoofdgebouw van Lelystad Airport. Ongeveer twintig activisten van Greenpeace begonnen de actie donderdagochtend om 7.00 uur en verbleven sindsdien in het gebouw.

Toen de politie de actie beëindigde, waren er nog vijftien mensen van Greenpeace binnen. Ze zijn vrijwillig vertrokken en er is niemand gearresteerd, meldt de politie.

Greenpeace voerde actie tegen de coalitieplannen van D66, VVD en CDA om het vliegveld te gaan gebruiken voor burgerluchtvaart.