ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Actie Greenpeace in hoofdgebouw Lelystad Airport voorbij

Samenleving
door anp
vrijdag, 13 februari 2026 om 19:20
anp130226220 1
LELYSTAD (ANP) - De politie heeft vrijdagavond een eind gemaakt aan de bezetting van het hoofdgebouw van Lelystad Airport. Ongeveer twintig activisten van Greenpeace begonnen de actie donderdagochtend om 7.00 uur en verbleven sindsdien in het gebouw.
Toen de politie de actie beëindigde, waren er nog vijftien mensen van Greenpeace binnen. Ze zijn vrijwillig vertrokken en er is niemand gearresteerd, meldt de politie.
Greenpeace voerde actie tegen de coalitieplannen van D66, VVD en CDA om het vliegveld te gaan gebruiken voor burgerluchtvaart.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2025-07-15 om 08.08.56

Als je als kind heel snel volwassen moest worden ontwikkel je deze 8 eigenschappen

Births-per-1000-People_Global_02-web

We sterven uit, maar niet overal

ANP-534247913

Pas op voor nieuwe vorm van oplichting met pinnen

ANP-471450332

Ruud de Wild over zijn ex Olcay: "Ze wilde geen man met een stoma"

gandr-collage (1)

Jean-Claude Van Damme daagt Jake Paul uit voor een gevecht: “Wat heb je te verliezen?”

251214446_m

Mannen willen in de smaak vallen bij vrouwen. En daarbij maken ze zich vaak druk om dingen die vrouwen niks uitmaken.

Loading