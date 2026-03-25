Twee verdachten opgepakt voor grootschalige bankhelpdeskfraude

door anp
woensdag, 25 maart 2026 om 14:29
anp250326121 1
DEN HAAG (ANP) - In Den Haag zijn maandag twee mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij grootschalige oplichting. Volgens de politie gaat het om meerdere gevallen van fraude in heel Nederland, waarbij slachtoffers grote sommen geld verloren. De oplichters zouden zich telefonisch hebben voorgedaan als medewerkers van de helpdesk van een bank en zo in totaal enkele honderdduizenden euro's hebben buitgemaakt.
Uit politieonderzoek bleek dat op verschillende plaatsen in Nederland aangiften waren binnengekomen wegens bankhelpdeskfraude. Er werd telkens hetzelfde telefoonnummer gebruikt. In het kader van het onderzoek vonden maandag huiszoekingen plaats in woningen in Gouda, Hellevoetsluis en Den Haag. Daarbij werden meerdere telefoons en laptops in beslag genomen.
De aangehouden mannen van 25 en 33 komen uit Den Haag en Gouda. De 25-jarige is inmiddels vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd.
