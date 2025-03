Skiër Odermatt wint na afgelasting ook wereldbeker afdaling

AFJELL (ANP/AFP) - De Zwitserse skiër Marco Odermatt heeft na de eindzege in het wereldbekerklassement over alle disciplines en de klassementen op de reuzenslalom en de super-G ook de wereldbeker op de afdaling gewonnen. De leidende positie van de 27-jarige Zwitser kwam niet meer in gevaar omdat de afdaling bij de wereldbekerfinale in Sun Valley werd afgelast.

De race ging vanwege de weersomstandigheden niet door. De afdaling bij de mannen en vrouwen was eerst door hevige sneeuwval met drie uur uitgesteld. Daarna werd de wedstrijd door te harde wind definitief afgelast.

Odermatt kon in het klassement van de afdaling nog bedreigd worden door zijn landgenoot Franjo von Allmen die eerder dit jaar in Saalbach de wereldtitel op de afdaling veroverde. Door de afgelasting verzekerde de Zwitser zich net als vorig jaar van vier eindklassementen. In totaal is het de dertiende kristallen bol voor Odermatt.

Bij de vrouwen ging de eindzege naar Federica Brignone uit Italië die niet meer ingehaald kon worden door de Oostenrijkse Cornelia Hütter. De Italiaanse was ook al zeker van de eindzege in de algemene wereldbeker.