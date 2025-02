Skiester Derks 26e op WK-slalom, titel voor Zwitserse Rast

SAALBACH (ANP) - Skiester Kiara Derks heeft bij de WK skiën in het Oostenrijkse Saalbach de 26e plaats behaald op de slalom. Het goud ging naar de Zwitserse Camille Rast, die na twee runs haar landgenote Wendy Holdener en Katharina Liensberger uit Oostenrijk voorbleef.

Rast legde de basis voor haar wereldtitel in een goede eerste run. In de tweede run hield ze 0,48 seconde over op Holdener en 1,32 seconde op Liensberger.

Mikaela Shiffrin, die de derde tijd had neergezet in de eerste run, zakte naar de vijfde plaats. De achtvoudig wereldkampioene uit de Verenigde Staten kwam eind november in Killington hard ten val op de reuzenslalom. Ze liep daarbij een spierblessure en diepe buikwond op. Eind januari maakte ze in Courchevel pas haar rentree. Ze veroverde eerder deze week haar achtste WK-goud met Breezy Johnson op de teamcombinatie.

Derks noteerde de dertigste tijd in de eerste run en dat was precies genoeg om te mogen deelnemen aan de tweede run. De 23-jarige skiester plaatste zich als eerste Nederlandse sinds 2019 voor de tweede run op de WK-slalom. Ze voltooide haar tweede run en eindigde zo als 26e. Noa Blok en Noa Rabou kwamen ten val in de eerste run.