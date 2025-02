Shorttracker Van 't Wout wint 1500 meter bij World Tour in Milaan

MILAAN (ANP) - Jens van 't Wout heeft bij de World Tour-wedstrijden in Milaan de 1500 meter op zijn naam geschreven. De 23-jarige shorttracker won de finale voor de Japanner Kosei Hayashi en Jang Sung-woo uit Zuid-Korea.

Van 't Wout vocht in het Mediolanum Forum in Milaan, waar volgend jaar het olympisch shorttracktoernooi plaatsvindt, een felle strijd uit met de Italiaan Pietro Sighel in een poging de Japanner te passeren. Dat lukte Van 't Wout in de voorlaatste ronde en die koppositie stond hij niet meer af.

Bij de World Tour in Tilburg vorig weekend eindigde Van 't Wout nog als tweede op de 1500 meter. Toen wist hij een dag later wel de 1000 meter te winnen.