Skiester Vonn grijpt naast tweede zege op rij op afdaling

SANKT MORITZ (ANP) - Lindsey Vonn heeft naast de tweede zege op rij in de wereldbeker gegrepen. De Amerikaanse eindigde als tweede op de afdaling in Sankt Moritz. De Duitse Emma Aicher was 0,24 seconden sneller op een zonovergoten piste. De Italiaanse Sofia Goggia, de olympisch kampioene van 2018, werd derde.

Vonn was vrijdag de snelste op de afdaling in het Zwitserse Sankt Moritz. Ze vierde haar eerste zege in ruim zeven jaar in de wereldbeker. De 41-jarige Vonn boekte in de aanloop naar de Olympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo haar 83e overwinning in de wereldbeker, twintig jaar na haar eerste zege. Ze is nu ook de oudste winnares in de wereldbeker.

Vonn maakte vorig jaar december na vijf jaar afwezigheid haar rentree. De voormalige olympisch kampioene stopte in 2019 door pijn aan haar rechterknie, maar na een operatie was ze weer pijnvrij en keerde ze terug. Ze voert het klassement van de afdaling aan met een voorsprong van 35 punten op Aicher.