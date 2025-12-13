ECONOMIE
Parijse regio opent kabelbaan voor openbaar vervoer

Samenleving
door anp
zaterdag, 13 december 2025 om 13:21
bijgewerkt om zaterdag, 13 december 2025 om 13:44
anp131225066 1
- In zuidoostelijke voorsteden van Parijs is een kabelbaan in gebruik genomen om bewoners sneller te verplaatsen. Media melden dat de reis per kabelbaan van Villeneuve-Saint-Georges naar het eindpunt van metrolijn 8 in Créteil slechts 18 minuten duurt. Er zijn vijf stopplaatsen. De tocht duurt met een bus zeker 40 minuten.
De burgemeester van Valenton, waar ook kan worden in- of uitgestapt, is blij met de télephérique die volgens hem zijn gemeente "openlegt". Het is de eerste kabelbaan in de Parijse regio en vier gemeenten hebben er profijt van. Het is over een afstand van 4,5 kilometer de langste kabelbaan in stedelijk Europees gebied.
Er worden 11.000 reizigers per dag verwacht. Een van de eerste passagiers zei dat ze erg blij is, omdat ze geen geld heeft voor de wintersport, maar nu wel in een téléphérique kan stappen. De cabines gaan hoog over de voorsteden heen en worden niet gehinderd door bijvoorbeeld opstoppingen. "Dit brengt een revolutie teweeg", aldus een van de makers.
