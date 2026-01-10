Veenings en Kessler winnen in vrieskou strandrace Egmond

EGMOND AAN ZEE (ANP) - Wielrenner Pepijn Veenings heeft de 25e editie van de strandrace Egmond-Pier-Egmond gewonnen. De 21-jarige Zaandammer had voor de 38 kilometer in de vrieskou iets minder dan een uur nodig en kwam solo over de streep. Hij hield Timothy Dupont van een record af. De Belgische titelverdediger had als eerste de jaarlijkse strandrace voor de vierde keer willen winnen, maar hij eindigde slechts als achtste.

Bij de vrouwen was de winst voor Nina Kessler. De Velserbroekse won op de boulevard van Egmond aan Zee de sprint van een grote groep. Meis Poland werd tweede en Silje Bader derde.

Het was koud en de thermometer wees onder nul, maar de zon scheen, waardoor de omstandigheden niet heel bar waren. Er gingen ruim 3000 fietsers van start in de wedstrijd over het strand tussen Egmond aan Zee en de pier bij Wijk aan Zee. Zondag is de halve marathon van Egmond, met naar schatting 18.500 deelnemende hardlopers.