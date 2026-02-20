Skilegende Vonn krijgt operatie van zes uur na terugkeer in VS

NEW YORK (ANP/DPA) - Skilegende Lindsey Vonn is na terugkeer in de Verenigde Staten in een ziekenhuis opgenomen. Ze heeft daar een operatie van 6 uur aan haar gebroken been ondergaan. "Zoals jullie kunnen zien waren er veel schroeven en platen nodig om alles weer in elkaar te zetten", zegt ze in een video op Instagram.

De 41-jarige Vonn kwam tijdens de olympische afdaling zwaar ten val en brak een been. De Amerikaanse werd vier keer geopereerd in Italië en vloog afgelopen maandag naar haar geboorteland. Vonn begon met een zware knieblessure aan de olympische afdaling. Ze zegt "geen spijt" te hebben van haar beslissing om te starten.

"Ik wist wat ik deed. Ik koos ervoor om risico te nemen", zegt de olympisch kampioen van 2010. De Amerikaanse keerde eind 2024 na jaren terug in het skiën, met als doel olympisch eremetaal. Een week voor de Winterspelen van Milaan en Cortina scheurde ze haar kruisband tijdens een wereldbekerwedstrijd in Zwitserland. Vonn behaalde 84 wereldbekerzeges.