Skivedette Vonn veertiende bij rentree na vijf jaar

SANKT MORITZ (ANP) - Skiester Lindsey Vonn is bij haar rentree in de wereldbeker als veertiende geëindigd op de super-G in het Zwitserse Sankt Moritz. De 40-jarige voormalig olympisch kampioene uit de Verenigde Staten stopte in 2019 door pijn aan haar rechterknie, maar besloot na een operatie eerder dit jaar haar comeback te maken.

Vonn was met 82 wereldbekerzeges recordhoudster totdat landgenote Mikaela Shiffrin haar voorbijstreefde. In 2010 won ze olympisch goud in Vancouver. Ze heeft ook twee wereldtitels in bezit, veroverd in 2009 op de afdaling en de super-G. Vier keer won ze de algemene wereldbeker.

Op de super-G won Vonn 28 wereldbekerwedstrijden. In Sankt Moritz mocht ze als 31e van start gaan. Op het eerste deel van de piste gaf ze meteen een halve seconde toe op de beste tijd van Cornelia Hütter uit Oostenrijk, maar daarna hield ze het tijdverlies beperkt. Ze was 1,18 seconde langzamer dan Hütter, die won voor de Zwitserse Lara Gut-Behrami en Sofia Goggia uit Italië.