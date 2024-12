Wat denkt de wereldbevolking dat er in 2025 gebeurt? Dit zijn de voorspellingen

Vier op de vijf wereldburgers denkt dat de gemiddelde temperatuur volgend jaar verder stijgt en bijna twee derde vreest dat AI onze banen inpikt. Dat blijkt uit een enorme enquête van Ipsos onder bijna 24.000 mensen in 33 landen.

Het peilbureau vroeg naar hun voorspellingen voor het komende jaar over onderwerpen variërend van technologie tot milieu en veiligheid. Zoals de onderstaande grafiek laat zien, lijken veel mensen wereldwijd het erover eens te zijn dat de kans groot is dat de temperaturen blijven stijgen. Deze overtuiging was het meest wijdverbreid in Indonesië (91 procent), de Filipijnen (89 procent) en Maleisië (88 procent). Evenzo zeiden meer dan zeven op de tien (72 procent) respondenten dat ze verwachten meer extreme weersomstandigheden te zien in hun land dan vorig jaar. Ondertussen twijfelden veel respondenten eraan of de regering in hun land strengere doelstellingen zou introduceren om de uitstoot van CO2 sneller te verminderen. Slechts 52 procent van de respondenten dacht dat dit zou gebeuren. Respondenten in China waren het meest optimistisch over dit vooruitzicht (84 procent).

Pessimisme over conflicten

De mensen waren pessimistisch over de vraag of de conflicten die momenteel woeden in het Midden-Oosten en Oekraïne in 2025 zullen eindigen. Slechts twee op de tien mensen denkt dat er vrede komt in het Midden-Oosten en maar ruim een kwart verwacht dat de oorlog in Oekraïne wordt beëindigd. Slechts een op de drie denkt dat mensen in hun land toleranter worden naar elkaar, 2 procent minder dan vorig jaar.

Verder denkt bijna twee derde van de respondenten dat AI banen in hun land zal vervangen in 2025. Tegelijkertijd was 43 procent het ermee eens dat AI tot veel nieuwe banen zal leiden. Ipsos ging nog een stapje verder met de vraag of de respondenten denken dat veel meer mensen volgend jaar in virtuele werelden zullen leven. Daar was maar liefst 59 procent het mee eens.

Hieronder de belangrijkste bevindingen in een grafiek:

Bron: Statista