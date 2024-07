Slotrit Ronde van Oostenrijk in teken van overleden Drege

KUFSTEIN (ANP) - De slotetappe van de Ronde van Oostenrijk wordt wegens het tragische overlijden van wielrenner André Drege, zaterdag tijdens de Glockner-etappe, niet afgewerkt zoals gepland. Op verzoek van de nabestaanden en het team van Drege zal er een 'condoleancestoet' plaatsvinden.

"Samen met de sportdirecteurs en renners hebben we besloten de etappe van vandaag niet te rijden en in plaats daarvan een geneutraliseerde condoleancerit te houden ter nagedachtenis aan André Drege. De herdenkingsrit was de uitdrukkelijke wens van Andrés vader, zijn teamgenoten en zijn hele team. We geven de hele wielerfamilie de kans om samen te verwerken wat er is gebeurd en André Drege te herdenken. Ons hele organisatieteam is geschokt door dit tragische ongeval en onze gedachten en gebeden gaan uit naar de familieleden van André en zijn Coop-Repsol-team in moeilijke tijd", meldt koersdirecteur Thomas Pupp.

De renners komen zondag om 10.15 uur samen in Kufstein, waar ze om 11.00 uur onder de startboog een minuut stilte zullen houden. Daarna rijden de renners een korte geneutraliseerde lus in Kufstein. Vervolgens trekken de renners en ploegen met de wagens en teambussen naar Tufles, waar een condoleancestoet zal gereden worden tot in Igles.

De 25-jarige renner kwam zaterdag onfortuinlijk ten val tijdens de afdaling van de Grossglockner. De Noor won dit jaar twee etappes en het eindklassement van de South Aegean Islands, evenals de openingsetappe en het eindklassement van de Ronde van Rhodos. Ook de eerste rit van het Circuit des Ardennes won hij, net als de slotetappe van de Ronde van Noorwegen.