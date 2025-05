Slotrit Tour de France door historische wijk Montmartre

PARIJS (ANP/AFP) - De laatste etappe van de Tour de France gaat dit jaar in Parijs door de historische wijk Montmartre. Dat hebben bronnen rond de organisatie aan het Franse persbureau AFP gemeld. Montmartre was vorig jaar ook opgenomen in het parcours voor de olympische wegwedstrijden en dat bleek een succes. Er stonden zo'n 500.000 mensen langs de straten.

De Tour finisht nog altijd zoals gebruikelijk op de Champs-Élysées, maar de beklimming van de geplaveide heuvel naar de koepelvormige basiliek Sacré-Coeur voegt nu een "pittoreske nieuwe dimensie" toe.