Snowboardster Van Vreden kwalificeert zich voor Olympische Spelen

Sport
door anp
maandag, 19 januari 2026 om 15:14
PAPENDAL (ANP) - Freestyle-snowboardster Romy van Vreden heeft aan de kwalificatie-eisen voldaan voor de Olympische Spelen in Milaan van volgende maand. Dat hebben NOC*NSF en de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) bevestigd aan het ANP.
De 20-jarige Van Vreden is op de geschoonde ranglijst van de internationale skibond FIS op de twintigste plaats geëindigd, en voldoet daarmee nipt aan zowel de internationale als de nationale eis voor kwalificatie. De NSkiV moet haar nog wel officieel voordragen bij NOC*NSF. De sportkoepel maakt dinsdag de definitieve ploeg voor Milaan bekend op basis van de voordrachten.
Van Vreden is actief op de onderdelen slopestyle en big air, de kwalificatie voor die onderdelen is gebundeld.
