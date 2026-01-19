Beveiliging afgezet gebied explosie Utrecht verlengd

UTRECHT (ANP) - De gemeente Utrecht verlengt de beveiliging van de Visschersteeg, het afgezette gebied waar vorige week de explosie in Utrecht plaatsvond. Dat meldt de gemeente in het liveblog. De beveiliging blijft in ieder geval in stand tot en met vrijdag.

Bewoners van wie de auto nog in de parkeergarage aan de nabijgelegen Springweg staat, kunnen contact opnemen met de gemeente.

De straten rondom de Visschersteeg, die eerder ook onderdeel van het afgezette gebied waren, werden zondag al vrijgegeven.