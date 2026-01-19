ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Beveiliging afgezet gebied explosie Utrecht verlengd

Samenleving
door anp
maandag, 19 januari 2026 om 15:12
anp190126132 1
UTRECHT (ANP) - De gemeente Utrecht verlengt de beveiliging van de Visschersteeg, het afgezette gebied waar vorige week de explosie in Utrecht plaatsvond. Dat meldt de gemeente in het liveblog. De beveiliging blijft in ieder geval in stand tot en met vrijdag.
Bewoners van wie de auto nog in de parkeergarage aan de nabijgelegen Springweg staat, kunnen contact opnemen met de gemeente.
De straten rondom de Visschersteeg, die eerder ook onderdeel van het afgezette gebied waren, werden zondag al vrijgegeven.
loading

POPULAIR NIEUWS

dafcc887768a334bd440fcf616ffae23,86dda4c

Heeft het echtpaar van de Zwitserse rampbar banden met de maffia?

anp180126130 1

NAVO-baas Rutte spreekt met Trump over Groenland

ANP-470856797

Ben Bot (oud-minister van Buitenlandse Zaken) over Trump/Groenland: “Als dit succesvol is, wordt Canada opgediend”

premium_photo-1661912357871-b23dced405c1

Psychologie onthult: waarom sommige zeventigplussers onweerstaanbaar blijven

ANP-529951598

Trump bedreigt Noorse premier: geen Nobelprijs, dan is het tijd voor oorlog

anp190126046 1

Trump over Groenland: het is tijd en het zal gebeuren

Loading