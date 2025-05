Spaanse favoriet Landa valt uit in Giro met gebroken rugwervel

TIRANA (ANP) - De Spaanse wielrenner Mikel Landa heeft een rugwervel gebroken door zijn val in de slotkilometers van de eerste etappe in de Ronde van Italië. De kopman van de Belgische ploeg Soudal Quick-Step moet in een stabiele houding blijven liggen in het ziekenhuis van Tirana, meldt de ploeg in een medische update.

Landa is de eerste uitvaller van naam in de Ronde van Italië. De klassementsrenner kwam in de openingsrit op 5 kilometer van de finish ten val in de straten van de Albanese hoofdstad. Hij vloog uit de bocht en duikelde over een stoeprand in een lager gelegen straatgedeelte. Hij moest naar het ziekenhuis worden afgevoerd.

De 35-jarige Landa was begonnen aan zijn achtste Giro. Hij eindigde twee keer als derde (2015 en 2022) en werd in 2019 ook al eens vierde in de Italiaanse grote ronde. Daarnaast boekte Landa al drie ritzeges en pakte hij in 2017 de bergtrui. Dit jaar werd hij al zevende in Tirreno-Adriatico en vierde in de Ronde van Catalonië.