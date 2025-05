Weinig beweging op Wall Street voor handelsgesprekken VS en China

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York lieten vrijdag weinig beweging zien. Beleggers deden het rustig aan in aanloop naar de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China over hun importheffingen op elkaars goederen.

De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent en handelsvertegenwoordiger Jamieson Greer spreken zaterdag en zondag in het Zwitserse Genève met de Chinese vicepremier He Lifeng. Het is het eerste gesprek tussen de twee landen sinds Donald Trump met zijn heffingen kwam. Beleggers wachten af wat er uit die gesprekken zal komen, maar verwachten niet dat er een allesomvattend akkoord wordt bereikt. Trump zei eerder vrijdag op zijn socialemediaplatform Truth Social dat een heffing van 80 procent op Chinese goederen hem "goed" lijkt, maar dat dit aan Bessent is.

De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent lager op 41.249,38 punten. De brede S&P 500-index daalde 0,1 procent naar 5659,91 punten. Techgraadmeter Nasdaq eindigde vrijwel vlak tot 17.928,92 punten.