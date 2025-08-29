ECONOMIE
Spaanse wielrenner Ayuso wint zevende etappe van Vuelta

Sport
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 17:27
anp290825188 1
CERLER (ANP) - Juan Ayuso heeft de zevende etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. De Spaanse coureur van UAE Team Emirates kwam solo over de finish van een zware bergetappe van Andorra la Vella naar Cerler. Hij revancheerde zich voor zijn matige optreden in de zesde etappe, waarin hij ruim zeven minuten verloor op de favorieten voor de eindzege.
De Italiaan Marco Frigo finishte als tweede, met een achterstand van 1.15 op Ayuso. De Spanjaard Raúl García Pierna werd derde. De Noor Torstein Træen handhaafde zich in de groep met favorieten en behield zijn rode leiderstrui.
De 22-jarige Ayuso hoorde pas laat dat hij aan de Vuelta moest deelnemen. Daardoor is hij naar eigen zeggen nog niet in topvorm. De Spanjaard verwacht dat hij iedere dag iets beter wordt en liet zien dat hij nog voldoende gemotiveerd is om nog iets van de Vuelta te maken.
Ayuso koos al vroeg in de etappe voor de aanval en kreeg twaalf renners mee. De vluchters namen een voorsprong van vier minuten op het peloton, waar de renners van Bahrain Victorious op kop reden. Zij verdedigden de rode leiderstrui van Træen. Ayuso demarreerde op de slotklim uit de kopgroep en reed alleen naar de finish.
Norris de snelste in training vol incidenten op Zandvoort

AEX-index sluit beursmaand augustus met verlies af

