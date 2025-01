Spectaculaire beelden: surfer bedwingt mogelijk hoogste golf ooit

Mogelijk heeft de 23-jarige Alessandro ‘Alo’ Slebir een nieuw record in handen. Op 23 december pakte hij bij Mavericks beach, ten zuiden van San Francisco, een golf van wel 33 meter hoog.

"Je gaat zo snel op die surfplank, waarschijnlijk 50, 65, 80 kilometer per uur en die golf was zo hoog dat hij zoveel water terug zoog dat het een vreemd gevoel was om de wrijving van het water onder de surfplank te voelen. Ik heb dat nog nooit gevoeld op een andere golf waarop ik ooit heb gesurft”, zei Slebir tegen KSBW-TV.

Het huidige record staat op naam van de Duitse Sebastian Steudtner. Hij wist een golf van 26 meter hoog te bedwingen in 2020 in Portugal. Het duurde toen maar liefst anderhalf jaar voor officieel werd vastgesteld dat Steudtner een nieuw wereldrecord in handen had.

Slebir hoopt natuurlijk op een record, maar anders is het in ieder geval voor hemzelf een topprestatie. "Ook als het niet een recordhoge golf is, is het in ieder geval de hoogste golf waarop ik ooit gesurft heb.’’