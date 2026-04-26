ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Springruiter Greeve voor het eerst Nederlands kampioen

Sport
door anp
zondag, 26 april 2026 om 20:31
anp260426110 1
DEURNE (ANP) - Springruiter Michael Greeve is in Deurne voor het eerst in zijn loopbaan Nederlands kampioen geworden. Met zijn schimmel Rubens bleef de 44-jarige geboren Rotterdammer na drie dagen foutloos. Hij troefde titelverdediger Willem Greve (Candy Luck) en Bas Moerings (Ipsthar) af.
"Ik heb al vaak meegedaan aan het NK en er een aantal keer dichtbij gezeten", zei Greeve via de hippische bond KNHS. Hij werd een jaar eerder nog tweede achter Greve, maar toen met zijn paard Denver. "Vorig jaar werd ik tweede, dat was al top. Dit jaar ben ik goed begonnen door op donderdag het jachtspringen te winnen en dat goed vast te houden."
De springruiter bekende wel dat zijn paard spanning voelde op de slotdag. "Het liep iets minder dan de eerste twee dagen, toen ging het heel makkelijk. De tweede ronde was super. Ik heb goed de kop erbij kunnen houden. Dit is mooi. Mijn paard Rubens is pas negen jaar oud. Hij groeit mooi door naast mijn toppaard Denver."
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2142221927

Je ging in het buitenland wonen, maar dat viel tegen. Maar terug naar Nederland gaat ook niet zomaar.

Gasoline-Prices-Around-the-World-2026-Web

Benzineprijzen wereldwijd, van $0,09 tot $15,65

137248419 m

Onze 7 meest voorkomende seksuele fantasieën

p0ngnd97

Video: Was het een moordaanslag? Donald Trump geëvacueerd tijdens Correspondents’ Dinner

ANP-525231780

Koningsdag 2026 in Amsterdam: 10 tips om er een topdag van te maken

shutterstock_1940786752

De stille achteruitgang na je dertigste: je merkt het pas als het te laat is

Loading