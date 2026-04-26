Springruiter Greeve voor het eerst Nederlands kampioen

DEURNE (ANP) - Springruiter Michael Greeve is in Deurne voor het eerst in zijn loopbaan Nederlands kampioen geworden. Met zijn schimmel Rubens bleef de 44-jarige geboren Rotterdammer na drie dagen foutloos. Hij troefde titelverdediger Willem Greve (Candy Luck) en Bas Moerings (Ipsthar) af.

"Ik heb al vaak meegedaan aan het NK en er een aantal keer dichtbij gezeten", zei Greeve via de hippische bond KNHS. Hij werd een jaar eerder nog tweede achter Greve, maar toen met zijn paard Denver. "Vorig jaar werd ik tweede, dat was al top. Dit jaar ben ik goed begonnen door op donderdag het jachtspringen te winnen en dat goed vast te houden."

De springruiter bekende wel dat zijn paard spanning voelde op de slotdag. "Het liep iets minder dan de eerste twee dagen, toen ging het heel makkelijk. De tweede ronde was super. Ik heb goed de kop erbij kunnen houden. Dit is mooi. Mijn paard Rubens is pas negen jaar oud. Hij groeit mooi door naast mijn toppaard Denver."