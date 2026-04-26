Dodental bomaanslag op verkeersweg Colombia omhoog

Samenleving
door anp
zondag, 26 april 2026 om 20:28
BOGOTÁ (ANP/AFP/RTR) - Het dodental door een zware explosie op een verkeersweg in Colombia is gestegen naar negentien. De autoriteiten spreken over een terreuraanslag en houden een afsplitsing van de ontbonden guerrillagroep FARC verantwoordelijk.
Het incident vond plaats op de Pan-Amerikaanse weg in Cauca, in het zuidwesten van het land. De krijgsmacht stelt dat de daders eerst het verkeer stopten door de weg te blokkeren met voertuigen. Daarna volgde een verwoestende explosie.
De ontploffing blies voertuigen omver en er ontstond een enorme ravage. Tientallen mensen raakten gewond. President Gustavo Petro reageerde woest en noemde de daders op X "terroristen, fascisten en drugshandelaren" waar de "beste militairen" tegen moeten worden ingezet.
De aanslag vond plaats in aanloop naar de verkiezingen van komende maand. Dan wordt de opvolger van Petro gekozen. Veiligheid geldt in de campagnes als een belangrijk onderwerp.
