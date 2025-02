Springruiter Greve door derde plaats zeker van finale wereldbeker

BORDEAUX (ANP) - Springruiter Willem Greve heeft zich met de derde plaats in de wereldbekerwedstrijd in Bordeaux geplaatst voor de finale begin april in Basel. Greve, die vorige maand de wereldbekerwedstrijd in Leipzig had gewonnen, zette zaterdagavond in de barrage met Grandorado de derde tijd neer. De zege ging naar de Zwitser Martin Fuchs. Ook de Belg Pieter Devos was nog net sneller.

"Grandorado sprong ongelooflijk goed in de eerste ronde", zei Greve. "Er hadden zich twaalf combinaties geplaatst voor de barrage. Daarin moest ik als eerste starten. Ik hoopte dat ik de top vijf zou halen. Als ik lager was geëindigd, moest ik me in de volgende wedstrijd in Göteborg plaatsen voor de finale. Nu lijkt het aardig zeker te zijn."

Maikel van der Vleuten en Harrie Smolders plaatsten zich niet voor de barrage. In de tussenstand staat Van der Vleuten op plaats 15 en lijkt ook zeker van de finale. Kim Emmen verdiende met de achtste plaats met Imagine 9 punten. In de tussenstand staat ze op plaats 19. Smolders staat 21e.