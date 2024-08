Springruiters overtuigend naar finale olympische landenwedstrijd

VERSAILLES (ANP) - De Nederlandse springequipe heeft zich overtuigend geplaatst voor de finale van de landenwedstrijd op de Olympische Spelen van Parijs. De drie ruiters eindigden in de kwalificatie als vijfde met 8 strafpunten.

Kim Emmen sprong foutloos met haar paard Imagine en ook Maikel van der Vleuten liet met Beauville Z alle balken liggen. Harrie Smolders moest met Uricas 8 strafpunten incasseren, omdat hij aan het einde van de proef in de tuinen van Versailles twee balken van de hindernissen wipte. De finale van de landenwedstrijd is vrijdag.

De Duitse equipe won de kwalificaties. Alle drie de ruiters werkten de springproef foutloos af. In de finale springen tien landenteams om de medailles.

Eerst reserve

Kim Emmen was als eerste reserve doorgeschoven naar de wedstrijdploeg. Het was de bedoeling dat Willem Greve in actie zou komen, maar zijn paard Grandorado was in de warming-up niet top. Bondscoach Jos Lansink besloot samen met de ruiters om Greve niet te laten springen in de kwalificatie.

De 29-jarige Emmen was pas de tweede Nederlandse vrouw ooit met een optreden in de landenwedstrijd bij het springen.