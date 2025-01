Sprinter Bouju viert rentree met Nederlands record 60 meter

BELGRADO (ANP) - Raphael Bouju heeft zijn rentree op de atletiekbaan gevierd met een Nederlands record op de 60 meter. De 22-jarige sprinter liep bij indoorwedstrijden uit de World Athletics Tour in Belgrado een tijd van 6,56 seconden in de finale. Hij eindigde als tweede achter de Amerikaan Ronnie Baker, die won in 6,53. Het oude Nederlands record stond op naam van Joris van Gool met 6,58 uit 2021.

Bouju was er een jaar uit met een hamstringblessure. Hij raakte vorig jaar februari geblesseerd tijdens de NK indooratletiek in Apeldoorn en moest het hele buitenseizoen revalideren. De tweevoudig Nederlands kampioen op de 100 meter plaatste zich met zijn recordtijd voor de EK indoor begin maart in Apeldoorn.