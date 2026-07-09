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Sprinter De Kleijn verlaat Tour de France in zesde etappe

Sport
door anp
donderdag, 09 juli 2026 om 14:24
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PAU (ANP) - Wielrenner Arvid de Kleijn is afgestapt in de Tour de France. De 32-jarige Nederlandse sprinter van Tudor gaf na ongeveer 50 kilometer in de zesde etappe op.
De Kleijn kwam in de derde etappe al op grote achterstand binnen en kon woensdag in de vijfde etappe in de slotfase niet bij het peloton blijven. Hij reed in de zesde etappe na de beklimming van de vierde categorie op achterstand.
Voor De Kleijn was het zijn eerste deelname aan de Ronde van Frankrijk. Hij is de vijfde uitvaller in deze Tour.
De Kleijn is na Alex Molenaar de tweede Nederlander die moest opgeven. De 26-jarige Tourdebutant ging donderdag niet meer van start in de zesde etappe, nadat hij een dag eerder hard onderuit was gegaan en daarbij een breuk in het middenhandsbeentje van zijn rechterhand had opgelopen.
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